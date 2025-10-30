BOND SYMPHONIQUE – Bond Symphonique – Concert des films James Bond – PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours

BOND SYMPHONIQUE – Bond Symphonique – Concert des films James Bond Début : 2026-10-24 à 20:00. Tarif : – euros.

FRANCE BILLET PRÉSENTE : BOND SYMPHONIQUE – CONCERT DES FILMS JAMTournée Française 2025 – Plus de 50 musiciens sur scène !Bond Symphonique est de retour après ses premières dates triomphales en France et plusieurs dizaines de représentations partout dans le monde !Découvrez le premier concert symphonique d’après les thèmes musicaux et les chansons des films de James Bond, interprété par 50 musiciens de l’orchestre Colonne sous la direction de Samuel Sené, et les deux fabuleux artistes Prisca Demarez et Gwendal Marimoutou !Les films de James Bond ont accumulé un grand nombre de thèmes et de chansons qui sont devenus des classiques de la musique de films et, pour certaines chansons, des tubes intemporels.Les chansons des films de James Bond ont été interprétées par les plus grands interprètes tels que Shirley Bassey, Tom Jones, Nancy Sinatra, Paul McCartney, A-ha, Tina Turner, Sheryl Crow, Madonna, Jack White ou encore Adèle, qui a reçu pour Skyfall l’Oscar de lameilleure chanson originale, un Golden Globe et un Critic’s Choice Movie Award.Lors du concert Bond Symphonique, vous retrouverez les thèmes les plus connus, dont le fameux James Bond Thème, musique instrumentale qui apparait dans l’introduction de tous les films. Mais aussi les titres dont la seule évocation vous fait tout de suite fredonner l’air !Goldfinger, Diamonds are forever, Goldeneye, Skyfall, Live and let die, Die anotherday, the living daylights, A view to a kill, You Only Live Twice, Nobody Does It Better…La majeure partie des musiques est de John Barry, un des plus grands compositeurs mondiaux de musiques de films. Après John Barry, David Arnold est le second compositeur le plus important de la série, composant la musique de Demain ne meurt jamais à Quantum of Solace. Les autres compositeurs de la saga sont George Martin, Bill Conti, Michael Kamen, Marvin Hamlisch, Eric Serra et Thomas Newman. Ainsi, Bond Symphonique est un hommage extraordinaire à une saga incontournable du cinéma – et de la musique de film – hollywoodienne !

PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37