Informations pratiques

Gruissan

BONHEUR SOCIAL CLUB

18 avenue de la Douane Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 16:30:00

fin : 2026-10-04 21:45:00

Date(s) :

2026-10-01

Espace d’art contemporain et cinéma Pierre RICHARD, soirées

Bonheur Social Club (payant)

Festival de Cinéma Social

Durant 3 jours, projections de films, conférences, expositions à l’Espace d’Art Contemporain, animations musicales

se succèdent autour de thèmes variés pour favoriser l’accès à la culture.

Concert de clôture dimanche 4 octobre.

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18 avenue de la Douane Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 75 21 13 bonheursocialclub@gmail.com

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English :

Pierre RICHARD Contemporary Art and Film Space, Evening Events

Bonheur Social Club (admission fee applies)

Social Film Festival

Over the course of three days, film screenings, lectures, and exhibitions at the Contemporary Art Space, along with musical performances,

will take place on a variety of themes to promote access to culture.

Closing concert on Sunday, October 4.

L’événement BONHEUR SOCIAL CLUB Gruissan a été mis à jour le 2026-08-11 par