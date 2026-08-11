BONHEUR SOCIAL CLUB Gruissan
jeudi 1 octobre 2026 · Gruissan
Informations pratiques
Gruissan
BONHEUR SOCIAL CLUB
18 avenue de la Douane Gruissan Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 16:30:00
fin : 2026-10-04 21:45:00
Date(s) :
2026-10-01
Espace d’art contemporain et cinéma Pierre RICHARD, soirées
Bonheur Social Club (payant)
Festival de Cinéma Social
Durant 3 jours, projections de films, conférences, expositions à l’Espace d’Art Contemporain, animations musicales
se succèdent autour de thèmes variés pour favoriser l’accès à la culture.
Concert de clôture dimanche 4 octobre.
.
18 avenue de la Douane Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 75 21 13 bonheursocialclub@gmail.com
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English :
Pierre RICHARD Contemporary Art and Film Space, Evening Events
Bonheur Social Club (admission fee applies)
Social Film Festival
Over the course of three days, film screenings, lectures, and exhibitions at the Contemporary Art Space, along with musical performances,
will take place on a variety of themes to promote access to culture.
Closing concert on Sunday, October 4.
L’événement BONHEUR SOCIAL CLUB Gruissan a été mis à jour le 2026-08-11 par
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