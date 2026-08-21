Gruissan célèbre son patrimoine !, Mairie de Gruissan, Gruissan

Informations pratiques

Gruissan célèbre son patrimoine ! 19 et 20 septembre Mairie de Gruissan Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Les Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 et la Rue des Arts, le dimanche 20 septembre 2026, organisées par le service culture de la Ville au coeur du village.

Les Journées européennes du Patrimoine « Thème 2026 : Patrimoine en danger » proposeront des visites guidées pour découvrir le patrimoine local gruissanais (bâti, naturel, militaire…), avec la participation active des associations patrimoniales gruissanaises, de l’Office de tourisme ainsi que des partenaires privés.

Les associations patrimoniales gruissanaises, l’Office du Tourisme et la Ville disposent de stands d’accueil et d’exposition sur le parvis de la Mairie.

ANIMATIONS

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2026

10h – parking du Moulin / Visite Théâtralisée de Gruissan – Compagnie Epiques (1h15).

10h – Mairie / Conférence archéologique proposée par Thibaut Saos, archéologue. (1h)

Grotte de la Crouzade à Gruissan : un patrimoine préhistorique majeur dans le massif de la Clape. De Néandertal à Cro-Magnon, la grotte de la Crouzade a constitué un refuge privilégié pour les groupes préhistoriques. Ce site fouillé depuis 2016 a livré de nombreux témoignages de leurs passages, de leurs activités et des paléoenvironnements associés. Cette conférence propose d’en faire la synthèse.

15h30 – Mairie / Conférence sur la langue occitane proposée par Laurent GROTTI » « A quoi sert de parler une langue régionale en 2026 » (30/40min)

18h – Église Concert / Quatuor de Cuivre M. PERRIN «la Tramontane »

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2026

PLACE GIBERT

10h – 17h / LA RUE DES ARTS

Des auteurs, peintres, sculpteurs, dessinateurs, céramistes s’installeront place Gibert, pour vous offrir une grande galerie d’art à ciel ouvert.

Tous styles, toutes techniques et de nombreuses personnalités à venir rencontrer. Vos sens seront en éveil et vous aurez sûrement un coup de cœur pour un artiste et son travail. Mais aussi de nombreux auteurs qui seront présents en dédicace pour échanger avec vous.

10h – 17h / Ferme ANIMO’RÊVES

Une expérience immersive pour les enfants et les familles, permettant de découvrir et d’interagir avec les animaux de la ferme au cœur du village.

16h / Concert AMHALÉE, jazz, pop et variété.

« Laissez-vous porter par un voyage musical entre jazz, pop et variété, où Amhalée revisite avec sensibilité de grands classiques dans une ambiance lounge, élégante et intimiste. »

PLACE DU SABLOU

11h / Initiation danse traditionnelle avec un maiîre de danse

12h – 14h / Repas tiré du sac

Venez pique-niquer sur l’esplanade du Sablou dans une ambiance musicale et festive.

Vous y trouverez également le stand du point jeune de la MJC de Gruissan, qui saura vous régaler avec des crêpes, des gâteaux et des boissons fraîches.

13h – 14h30 / Concert BALETTI OCCITAN CASTANHA E VINOVEL.

Un moment festif et traditionnel pour célébrer le patrimoine vivant.

PLACE RACHOU

10h – 17h00 / Association LA GARDE DE L’ALARIC

Démonstration immersive en tenue médiévales pour découvrir les savoir-faire ancestraux.

Thématique Artisanales abordées : Taille de silex, Travail du Cuir, coutellerie et démonstration de forge.

10h -12 & 14h -17h / Caricaturiste

Venez rencontrer Laurent Malard qui se fera un plaisir de réaliser votre portrait sous un angle humoristique et bienveillant.

Un souvenir original à partager et à conserver, dans la bonne humeur et la convivialité

COUR DE L’ÉCOLE

14h – 16h / Atelier Patrimoine BATI proposé par Valerie LE FAILLER

Thème : Capitelles & Garrigue, sensibilisation au petit patrimoine local

À partir de 7 ans. Sans inscription.

10h – 12h & 14h – 17h / Atelier Graff proposé par 1POINTC2.

Expression urbaine et créative

À partir de 8 ans. Sans inscription.

10h – 12h/14h – 17h / Echo de la GRANHOTA

– 10h – 17h Jeux traditionnels

– 14h – 17h atelier maquillage

-14h – 17h Initiation au jeu traditionnel occitan du jeu de balle au tambourin.

DÉAMBULATIONS

VILLAGE

10h & 13h30 & 16h00 – village / BANJO BARJO

Un clown-banjoman, véritable homme – Orchestre qui fait danser petits et grands. Il se déplace sur son triporteur unique, la « Banjo mobile »

11h30 – 12h / Réveil Gruissanais, la fanfare de Gruissan

SPECTACLES

PARVIS DE L’ÉCOLE

10h30 / TEATRINO MANGIAFUOCO (40 min)

Spectacle poétique et musical à partager en famille.

15h / Compagnie BASTIEN MINE DE RIEN (45 min)

Spectacle FIL A MESURE : Une comédie saltimbanque et diabolos de haut vol ! fascinant de dextérité ce jongleur comédien se joue de nous sur le tempo de ses diabolos.

EXPOSITIONS

PARCOURS DES PANNEAUX PATRIMOINIAUX – Accès libre

Ces panneaux bilingues français / occitan sont installés pour apporter des informations historiques sur des lieux, bâtiments et personnalités qui ont marqué l’histoire de notre village.

Samedi 20 septembre 2026

15h – 17h / Parvis Mairie : Exposition Gruissan Nature Riche « port antique- site archéologique »

Dimanche 21 septembre 2026

10h – 18h /parvis mairie : Expositions patrimoniales de l’association Gruissan d’Autrefois

10h – 18h / parvis mairie : Exposition Gruissan Nature riche « port antique – site archéologique »

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

GALERIE PIC SEL – Route de l’Ayrolle – salin de l’ile saint-Martin. 10h30 – 13h & 14h – 18h

GALERIE LAURENT MONESTIER – Rue Espert – (village)

Atelier et exposition des peintures de l’artiste (horaire de la boutique)

JULIETTE CÉRAMIQUE – 7 Grand ’Rue (village)

Boutique de céramique artisanale.

ART & LIO – 12 rue du Filoir (Gruissan port)

Galerie de sculptures. 8h – 12h & 14h – 19h

Exposition Joan MIRO – « La révolution en couleurs » – Collection privées

Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan

Du 3 juillet au 27 septembre 2026

Lundi – mercredi – samedi 10h 12h / 14h- 19h

Mardi – jeudi et dimanch14h- 19h

Tèl : 04 68 65 09 10

Tarif : 8 Euros. Gratuit pour les moins de 18 ans. Billeterie sur place.

LES VISITES GUIDÉES

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

10h – 16h / LES BLOCKHAUS DE GRANIÈS par le Patrimoine Militaire Gruissanais.

– RDV site des Blockhaus de Graniès (Route de l’Ayrolle)

– Visite guidée et libre des blockhaus – durée 30mn – réservation sur place

10h – 12h / MARY FLORE, barque catalane

Stand devant l’amarrage du bateau au vieux port / explication de l’histoire du navire, avec possibilité de monter sur le bateau.

9h – 12h / La LPO Occitanie DT Aude propose un accueil sur le roc de Conilhac.

« Le thème portera sur l’observation de la migration postnuptiale, avec un focus sur la réhabilitation des rapaces à l’occasion des 50 ans de la loi de protection de la nature.»

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

16h / VISITE DU CHÂTEAU DE GRUISSAN par l’Office de tourisme

RDV à l’Eglise du village (1h15) – sans réservation.

10h30 & 15h30 / SITE ARCHEOLOGIQUE DE L’ILE SAINT-MARTIN par le GRASG

RDV sur le site (Route Ayrolle) – Visites guidées des fouilles (1h30).

Chantier en cours de fouilles. Site non aménagé pour les personnes à mobilité réduite.

9h30 – 12h30 & 14h30 – 19h / VISITE DU MOULIN À HUILE DE GRUISSAN

Chemin de l’horte de Nadalet – Rdv sur place (30 min)

9h30 / VISITE DU SALIN DE GRUISSAN par le salin de Gruissan

RDV Salin de Gruissan – Réservation en ligne – (Durée 1h30) – 30 max.

VISITE DE L’EGLISE ET DE LA PRUD’HOMIE par l’association Gruissan d’Autrefois

10h – Visite Quartier des pêcheurs et Prud’homie

14h30 – Visite Eglise et prud’homie

RDV devant l’église du village – durée 1h15

PNR – Grand Castellou : Maison de la Narbonnaise

Charpenterie Marine et petit marché des arts le samedi.

Mairie de Gruissan Rue Jules Ferry, 11430 Gruissan Gruissan 11430 Aude Occitanie 0468752121 https://ville-gruissan.fr

ANIMATIONS

© Ministère de la Culture