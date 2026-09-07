BONNARD AU BOUT DU NEZ, Musée Bonnard, Le Cannet

Informations pratiques

BONNARD AU BOUT DU NEZ 19 et 20 septembre Musée Bonnard Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Et si vous découvriez les œuvres de Bonnard…par le parfum ?

Au fil du parcours, laissez-vous surprendre par des créations olfactives

imaginées par Kitty Shpirer, créatrice des senteurs de l’exposition. Mais cette fois, pas de réponse toute faite !

Commencez par sentir, imaginer et partager ce que les parfums vous

évoquent. Puis, les médiatrices du musée et Kitty Shpirer vous dévoilent les liens entre fragrances, couleurs, matières, lumière et œuvres de onnard.Une visite qui fait appel à la mémoire, aux émotions et à l’imaginaire, pour une découverte des tableaux pleine de surprises.

Musée Bonnard 16 Boulevard Sadi Carnot, 06110 Le Cannet, France Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493940606 https://www.museebonnard.fr https://www.facebook.com/lemuseebonnard;https://twitter.com/MuseeBonnard/ [{« type »: « email », « value »: « atelier@museebonnard.fr »}] Seul musée au monde dédié à Bonnard. Pierre Bonnard séjourne au Cannet de 1922 à 1947. Il loue trois villas avant d’acquérir, en 1926, Le Bosquet, une maison sur les hauteurs de la ville où il se retire définitivement de 1939 jusqu’à sa mort en 1947. Les paysages du Cannet et la lumière du Midi sont pour lui des sources d’inspiration inépuisables. Durant près de 25 ans, il y peint ses tableaux les plus inspirés, ceux dont les spécialistes s’accordent à dire qu’ils sont ses plus belles œuvres. Bonnard va produire plus de trois cents œuvres au Cannet, certaines intimistes, inspirées de son univers privé, mais aussi des paysages de la ville et plus globalement du Midi, où le sujet est le prétexte à une explosion de couleur et de lumière et à la mise au point d’un nouvel espace pictural. Le paysage environnant agit en profondeur sur Bonnard. C’est cette histoire de lien et d’identité entre Bonnard et Le Cannet qui donne sa profonde légitimité au musée. Autoroute A8 depuis Marseille/Lyon ou Nice/Monaco/Italie sortie autoroute n°42 Bus Azur n° 1 / 4 / 11 /13 arrêt Musée Bonnard/Mairie du Cannet Gare SNCF de Cannes (4 km) Aéroport de Nice (25 km)

Et si vous découvriez les œuvres de Bonnard…par le parfum ?

©musée Bonnard