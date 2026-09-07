Et si vous partiez sur les traces de Bonnard, carnet et crayon en main ?, Musée Bonnard, Le Cannet

Informations pratiques

Et si vous partiez sur les traces de Bonnard, carnet et crayon en main ? Dimanche 20 septembre, 17h00 Musée Bonnard Alpes-Maritimes

10€ – atelier@museebonnard.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Et si vous partiez sur les traces de Bonnard, carnet et crayon en main ?

Avant de partir en promenade, découvrez les paysages peints et les lieux qui ont inspiré l’artiste. Cette première étape permet de mieux comprendre son regard, son univers coloré.

Puis on marche, on observe, on s’arrête… et on croque !

Au fil du parcours, prenez le temps de poser votre regard sur les paysages, les couleurs, les lumières et les détails qui ont inspiré l’artiste. Crayon en main, laissez-vous guider par votre regard pour réaliser

quelques croquis: l’important est de regarder autrement.

Et pour finir ? Direction le belvédère !

Une pause fraîche et conviviale pour souffler, admirer le paysage et partager vos impressions, face à un panorama.

Une balade entre patrimoine, paysage et création, à vivre carnet et crayon en main !

Musée Bonnard 16 Boulevard Sadi Carnot, 06110 Le Cannet, France Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493940606 https://www.museebonnard.fr https://www.facebook.com/lemuseebonnard;https://twitter.com/MuseeBonnard/ Seul musée au monde dédié à Bonnard. Pierre Bonnard séjourne au Cannet de 1922 à 1947. Il loue trois villas avant d’acquérir, en 1926, Le Bosquet, une maison sur les hauteurs de la ville où il se retire définitivement de 1939 jusqu’à sa mort en 1947. Les paysages du Cannet et la lumière du Midi sont pour lui des sources d’inspiration inépuisables. Durant près de 25 ans, il y peint ses tableaux les plus inspirés, ceux dont les spécialistes s’accordent à dire qu’ils sont ses plus belles œuvres. Bonnard va produire plus de trois cents œuvres au Cannet, certaines intimistes, inspirées de son univers privé, mais aussi des paysages de la ville et plus globalement du Midi, où le sujet est le prétexte à une explosion de couleur et de lumière et à la mise au point d’un nouvel espace pictural. Le paysage environnant agit en profondeur sur Bonnard. C’est cette histoire de lien et d’identité entre Bonnard et Le Cannet qui donne sa profonde légitimité au musée. Autoroute A8 depuis Marseille/Lyon ou Nice/Monaco/Italie sortie autoroute n°42 Bus Azur n° 1 / 4 / 11 /13 arrêt Musée Bonnard/Mairie du Cannet Gare SNCF de Cannes (4 km) Aéroport de Nice (25 km)

Et si vous partiez sur les traces de Bonnard, carnet et crayon en main ?

©musée Bonnard