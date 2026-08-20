Entrez dans l’intimité de Pierre Bonnard !, Musée Bonnard, Le Cannet

Informations pratiques

Entrez dans l’intimité de Pierre Bonnard ! 19 et 20 septembre Musée Bonnard Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes du Musée Bonnard et laissez-vous surprendre par une expérience où l’art se vit autant qu’il se contemple.

Découvrez BONNARD INTIME – Les Toilettes de Marthe, une exposition qui révèle le regard tendre et lumineux que le peintre porte sur Marthe, sa muse. Entre scènes de toilette, instants suspendus et éclats de couleur, Bonnard transforme le quotidien en poésie.

Prolongez la visite avec un focus exceptionnel autour de L’Atelier au Mimosa, chef-d’œuvre prêté par le Centre Pompidou – Musée national d’art moderne. Véritable plongée dans l’univers du peintre, cet espace dévoile le lieu où naissent ses œuvres, entre souvenirs, lumière et imagination.

Et parce que l’art sollicite tous les sens, laissez-vous guider par un parcours olfactif imaginé par la créatrice de parfums Kitty Shpirer. Une invitation à sentir la peinture autrement et à vivre Bonnard de façon inédite.

Le temps d’une visite, entrez dans la maison de Bonnard, respirez ses couleurs et laissez-vous emporter par son univers.

Musée Bonnard 16 Boulevard Sadi Carnot, 06110 Le Cannet, France Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493940606 https://www.museebonnard.fr https://www.facebook.com/lemuseebonnard;https://twitter.com/MuseeBonnard/ Seul musée au monde dédié à Bonnard. Pierre Bonnard séjourne au Cannet de 1922 à 1947. Il loue trois villas avant d’acquérir, en 1926, Le Bosquet, une maison sur les hauteurs de la ville où il se retire définitivement de 1939 jusqu’à sa mort en 1947. Les paysages du Cannet et la lumière du Midi sont pour lui des sources d’inspiration inépuisables. Durant près de 25 ans, il y peint ses tableaux les plus inspirés, ceux dont les spécialistes s’accordent à dire qu’ils sont ses plus belles œuvres. Bonnard va produire plus de trois cents œuvres au Cannet, certaines intimistes, inspirées de son univers privé, mais aussi des paysages de la ville et plus globalement du Midi, où le sujet est le prétexte à une explosion de couleur et de lumière et à la mise au point d’un nouvel espace pictural. Le paysage environnant agit en profondeur sur Bonnard. C’est cette histoire de lien et d’identité entre Bonnard et Le Cannet qui donne sa profonde légitimité au musée. Autoroute A8 depuis Marseille/Lyon ou Nice/Monaco/Italie sortie autoroute n°42 Bus Azur n° 1 / 4 / 11 /13 arrêt Musée Bonnard/Mairie du Cannet Gare SNCF de Cannes (4 km) Aéroport de Nice (25 km)

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes du Musée Bonnard et laissez-vous surprendre par une expérience où l’art se vit autant qu’il se contemple.

©musée Bonnard