MANIA – THE ABBA TRIBUTE – LA PALESTRE Le Cannet

MANIA – THE ABBA TRIBUTE – LA PALESTRE Le Cannet vendredi 2 octobre 2026.

MANIA – THE ABBA TRIBUTE Début : 2026-10-02 à 20:30. Tarif : – euros.

RICHARD WALTER PRODUCTIONS PRESENTE : MANIA – THE ABBA TRIBUTERICHARD WALTER PRODUCTIONS est fier d’accueillir à nouveau ABBA MANIA, le Tribute Band d’ABBA le plus reconnu dans le monde, dans sa série de spectacles LE CONCERT EXTRAORDINAIRE. « MANIA » est l’incarnation saisissante et plus vraie que nature d’un des groupes les plus Mythiques des « Années 80 » et symbolise à lui seul une époque que nous n’avons jamais cessé de vénérer.« MANIA » reste en effet fidèle aux moindres détails : instruments, éclairages, chorégraphies, semelles compensées, paillettes et boules disco… jusqu’à l’accent suédois pour mieux vous emporter dans l’univers d’ABBA ! Durant deux heures d’un spectacle à couper le souffle, venez revivre, chanter et danser au son de leurs tubes éternels : « Money Money Money » – « Waterloo » – « Gimme, Gimme, Gimme » – « Dancing Queen » – « SOS », et bien d’autres encore…Venez faire la fête et vous installer à bord d’une formidable machine à remonter le temps ! Ambiance Garantie !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06