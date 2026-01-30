Le Cannet

Urban Trail Le Cannet

Jardins du Tivoli Le Cannet Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Retrouvez-nous pour cette 6ème édition de L’URBAN TRAIL du Cannet. Cette expérience de course à pied urbaine unique vous permet de parcourir les rues animées. Relevez des défis sportifs excitants et explorez la ville d’une manière nouvelle.

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Jardins du Tivoli Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 59 14 42

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English :

Join us for the 6th edition of L’URBAN TRAIL du Cannet. This unique urban running experience takes you through the bustling streets. Take on exciting sporting challenges and explore the city in a new way.

L’événement Urban Trail Le Cannet Le Cannet a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Le Cannet Côte d’Azur