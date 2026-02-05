Marie Paul Belle, Au revoir et merci La Palestre Le Cannet
Marie Paul Belle, Au revoir et merci La Palestre Le Cannet dimanche 4 octobre 2026.
Début : 2026-10-04 17:00:00
2026-10-04
Et si tirer sa révérence était une fête ?
La Palestre 730 avenue Georges Pompidou Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 46 48 88 bienvenue@lapalestre.eu
English :
What if taking your leave was a celebration?
