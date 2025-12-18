BONNARD Les Toilettes de Marthe Musée Bonnard Le Cannet

BONNARD Les Toilettes de Marthe

Musée Bonnard 16 boulevard Sadi Carnot Le Cannet Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-10-31 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

En partenariat avec le Musée International de la Parfumerie de Grasse.

.

Musée Bonnard 16 boulevard Sadi Carnot Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 94 06 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BONNARD Les Toilettes de Marthe

In partnership with the Musée International de la Parfumerie de Grasse.

L’événement BONNARD Les Toilettes de Marthe Le Cannet a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme Le Cannet Côte d’Azur