MONUMENTAL TANGO La Palestre Le Cannet

Informations pratiques

Le Cannet

MONUMENTAL TANGO

La Palestre 730 avenue Georges Pompidou Le Cannet Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Monumental Tango est un voyage musical et chorégraphique de 90 minutes qui rend hommage à toutes les formes du tango.

.

La Palestre 730 avenue Georges Pompidou Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 46 48 88 bienvenue@lapalestre.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Monumental Tango is a 90-minute musical and choreographic journey that pays tribute to all forms of tango.

L’événement MONUMENTAL TANGO Le Cannet a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Cannet Côte d’Azur