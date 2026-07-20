MONUMENTAL TANGO La Palestre Le Cannet
dimanche 18 octobre 2026 · La Palestre · Le Cannet
Informations pratiques
Le Cannet
MONUMENTAL TANGO
La Palestre 730 avenue Georges Pompidou Le Cannet Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Monumental Tango est un voyage musical et chorégraphique de 90 minutes qui rend hommage à toutes les formes du tango.
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La Palestre 730 avenue Georges Pompidou Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 46 48 88 bienvenue@lapalestre.eu
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English :
Monumental Tango is a 90-minute musical and choreographic journey that pays tribute to all forms of tango.
L’événement MONUMENTAL TANGO Le Cannet a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Cannet Côte d’Azur
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