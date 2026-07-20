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AGENDA · Le Cannet

MONUMENTAL TANGO La Palestre Le Cannet

dimanche 18 octobre 2026 · La Palestre · Le Cannet

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
La Palestre
Adresse
730 avenue Georges Pompidou
Ville
06110 Le Cannet
Département
Alpes-Maritimes
Tarif

Le Cannet

MONUMENTAL TANGO

La Palestre 730 avenue Georges Pompidou Le Cannet Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Monumental Tango est un voyage musical et chorégraphique de 90 minutes qui rend hommage à toutes les formes du tango.
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La Palestre 730 avenue Georges Pompidou Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 46 48 88  bienvenue@lapalestre.eu

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English :

Monumental Tango is a 90-minute musical and choreographic journey that pays tribute to all forms of tango.

L’événement MONUMENTAL TANGO Le Cannet a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Cannet Côte d’Azur

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