Bonnard Les Collections. Voici venu le temps du mimosa. Musée Bonnard Le Cannet

Musée Bonnard 16 boulevard Sadi Carnot Le Cannet Alpes-Maritimes
Prêt exceptionnel du MNAM Centre Pompidou
Cette nouvelle exposition du musée Bonnard propose un regard renouvelé sur les collections permanentes grâce à un accrochage inédit, enrichi par l’arrivée de peintures jusqu’ici jamais exposées au public
Musée Bonnard 16 boulevard Sadi Carnot Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 94 06 06
English : Bonnard The Collections. The time for mimosa has arrived.
Special loan from the MNAM Centre Pompidou
This new exhibition at the Bonnard Museum offers a fresh perspective on the permanent collections thanks to a unique display, enriched by the arrival of paintings that have never before been exhibited to the public.
