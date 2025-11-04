Bonnard Les Collections. Voici venu le temps du mimosa. Musée Bonnard Le Cannet

Bonnard Les Collections. Voici venu le temps du mimosa.

Musée Bonnard 16 boulevard Sadi Carnot Le Cannet Alpes-Maritimes

Début : Lundi 2026-11-22 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

2026-11-22

Prêt exceptionnel du MNAM Centre Pompidou

Cette nouvelle exposition du musée Bonnard propose un regard renouvelé sur les collections permanentes grâce à un accrochage inédit, enrichi par l’arrivée de peintures jusqu’ici jamais exposées au public

.

Musée Bonnard 16 boulevard Sadi Carnot Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 94 06 06

English : Bonnard The Collections. The time for mimosa has arrived.

Special loan from the MNAM Centre Pompidou

This new exhibition at the Bonnard Museum offers a fresh perspective on the permanent collections thanks to a unique display, enriched by the arrival of paintings that have never before been exhibited to the public.

