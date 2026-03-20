Bonne Impression – L’Art de l’édition alternative explore la mutation L’Atelier (à Nantes) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-05 13:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

L’exposition aura pour thème « la mutation ». Elle réunira des œuvres originales d’une quinzaine d’artistes, des projections, des performances et organisera une procession dans la ville des bannières de l’artiste Odette Picaud. Cet événement immersif et subversif présentera un univers fourmillant d’énergie et de créativité trouvant ses origines dans le DIY de la culture punk.La mutation a de multiples visages. Les artistes proposés pour cette exposition nous en offriront à voir quelques-uns à travers leurs créations originales, grinçantes et sulfureuses, sans concession, qui sont un écho à l’univers de l’édition underground. Celle-ci jette un regard cru sur le monde, mais non dénué d’une certaine poésie, l’objectif étant de questionner l’univers du spectateur et de chambouler une vision souvent policée et aseptisée, fruit de refoulements continuels.À travers la présentation de publication des artistes, l’exposition nous permettra de voir comment les dimensions éditoriales et picturales s’articulent et se répondent l’une l’autre.Exposition présentée du 11 avril au 31 mai 2026Vernissage à l’Atelier : vendredi 10 avril à 18h30???? Du mardi au samedi de 13h à 19h????Le dimanche de 11h à 13h30 puis de 14h30 à 18h???? Fermé le lundi et les jours fériésVisites commentées tous les samedis à 15h et tous les dimanches à 16hVisites flash « retour de marché » tous les dimanches à 11h30 et à 12h15Tous les week-ends, une médiatrice pourra vous accompagner dans votre visite.Et aussi, autour de l’exposition :11/04/2026 à 15h30 : Procession Odette Picaud (départ Graslin ou Royale)18/04/2026 à 15h : Visite de l’exposition avec Guyseika18/04/2026 à 17h30 : concert Eka Faune (Hypnotic music for hypnotised people)25/04/2026 de 14h à 18h30 : Atelier Fanzine (Collectif L’InterZone)23/05/2026 de 14h à 18h30 : Atelier Fanzine (Collectif L’InterZone)–> Viens faire parler ta créativité en créant un fanzine. Durant un après midi, nous préparons chacun·e une page d’un recueil de collages, dessins, textes, poèmes… Tout est possible ! L’impression et le façonnage se font sur place avec pour objectif de restituer à chacun·e son exemplaire en fin de journée. L’ensemble du matériel est mis à disposition mais libre à toi de ramener tes crayons !30/05/2026 à 15h : Visite de l’exposition avec Marjorie André

L’Atelier (à Nantes) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 65 50 https://www.instagram.com/latelier_villedenantes/



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