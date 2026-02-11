Bonne Pioche spéciale Fête mondiale du jeu Place de la Porte de Rouen Honfleur

Honfleur

Bonne Pioche spéciale Fête mondiale du jeu

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:30:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

À l’occasion de la fête mondiale du jeu, l’animation se déroulera exceptionnellement en nocturne ! Entrée libre dans la limite des places disponibles

À l’occasion de la fête mondiale du jeu, l’animation se déroulera exceptionnellement en nocturne !

De nombreux jeux de société enfants et adultes seront à votre disposition.

Venez vous réunir à la médiathèque pour passer un moment convivial à jouer en famille ou entre amis !

Entrée libre

dans la limite des places disponibles .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56

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English : Bonne Pioche spéciale Fête mondiale du jeu

To mark World Game Day, the event will be held at night! Free entry subject to availability

L’événement Bonne Pioche spéciale Fête mondiale du jeu Honfleur a été mis à jour le 2026-04-16 par Calvados Attractivité