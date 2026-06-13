Bons baisers du musée Girodet ! Montargis mercredi 8 juillet 2026.

Montargis

Bons baisers du musée Girodet !

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Bons baisers du musée Girodet !

Après avoir regardé de jolis paysages dans le musée, vous créerez vos propres cartes postales en utilisant et en gravant des tampons en gomme.

(Dès 7 ans) .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr

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English :

Best wishes from the Girodet Museum!

L’événement Bons baisers du musée Girodet ! Montargis a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS