Booder Ah… L’école ! Rue Ayguebère Laruns

Laruns

Booder Ah… L’école !

Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-23 20:30:00

fin : 2027-04-23

Date(s) :

2027-04-23

Après l’énorme succès de Booder is back , Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école.

De L’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la recrée, ses profs.

Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, Il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille !

Production les BA Prod et BOOD’S PROD

Durée 1h20 env. .

Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@espace2015.com

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English : Booder Ah… L’école !

L’événement Booder Ah… L’école ! Laruns a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées