BOODER ZENITH DE PAU Pau

Pau

BOODER

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2028-03-04 20:00:00

fin : 2028-03-04 22:00:00

Date(s) :

2028-03-04

Après l’énorme succès de Booder is back , Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école.

De L’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien-être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la recrée, ses profs.

Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, Il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille ! .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : BOODER

L’événement BOODER Pau a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Pau