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BOODER SALLE GEORGES BRASSENS Feytiat

BOODER SALLE GEORGES BRASSENS Feytiat

BOODER SALLE GEORGES BRASSENS Feytiat jeudi 18 février 2027.

Lieu : SALLE GEORGES BRASSENS

Adresse : Place de Leun

Ville : 87220 Feytiat

Département : 87

Début : 2027-02-18

Fin : 2027-02-18

Heure de début : 20:30

BOODER Début : 2027-02-18 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SALLE GEORGES BRASSENS Place de Leun 87220 Feytiat 87

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