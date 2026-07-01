Book Club Bibliothèque Creysse

Informations pratiques

Creysse

Book Club

Bibliothèque 56 Grand Rue Creysse Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Book club club de lecture en anglais

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Bibliothèque 56 Grand Rue Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 76 41 bibliotheque.creysse@la-cab.fr

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English : Book Club

L’événement Book Club Creysse a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides