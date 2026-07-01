Book club spécial Young adult, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux
Informations pratiques
Book club spécial Young adult Samedi 12 septembre, 16h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T16:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T16:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00
Vous aimez lire de la fantasy, de la romantasy ou de la romance contemporaine ? Ce bookclub est fait pour vous !
Venez partager vos derniers coups de cœur Young Adult !
Les bibliothécaires seront ravis de vous accompagner tout au long de ce moment convivial et d’échanger autour de vos lectures du moment.
Bibliothèque Meriadeck, 3ème étage espace animation
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez partager vos coups de cœur en fantasy, romantasy et romance contemporaine book club young adult
Crédits Tessa Biet
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