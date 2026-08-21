Bookfaces, ou l’art de se faire tirer le portrait, Médiathèque Ormédo, Orvault
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Ormédo · Orvault
Informations pratiques
Bookfaces, ou l’art de se faire tirer le portrait Samedi 26 septembre, 10h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Avec l’Atelier Photo d’Orvault
Vous connaissez ce jeu qui consiste à bien positionner une couverture de livre devant soi et de se prendre en photo avec une tête amusante ? Venez vous faire tirer le portrait en famille par des photographes de l’Atelier Photo d’Orvault.
Samedi 26 septembre · de 10h à 12h · durée 2h · Ormédo · tout public
Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Un petit atelier bookfaces
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