Bookfaces, ou l’art de se faire tirer le portrait, Médiathèque Ormédo, Orvault

Informations pratiques

Bookfaces, ou l’art de se faire tirer le portrait Samedi 26 septembre, 10h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Avec l’Atelier Photo d’Orvault

Vous connaissez ce jeu qui consiste à bien positionner une couverture de livre devant soi et de se prendre en photo avec une tête amusante ? Venez vous faire tirer le portrait en famille par des photographes de l’Atelier Photo d’Orvault.

Samedi 26 septembre · de 10h à 12h · durée 2h · Ormédo · tout public

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Un petit atelier bookfaces