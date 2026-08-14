Bookfaces, ou l’art de se faire tirer le portrait Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Samedi 26 septembre · de 10h à 12h · durée 2h · Ormédo · tout public En famille, Tout public
Avec l’Atelier Photo d’OrvaultVous connaissez ce jeu qui consiste à bien positionner une couverture de livre devant soi et de se prendre en photo avec une tête amusante ? Venez vous faire tirer le portrait en famille par des photographes de l’Atelier Photo d’Orvault.Samedi 26 septembre · de 10h à 12h · durée 2h · Ormédo · tout public
Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr
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