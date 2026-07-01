Informations pratiques

Fellering

Boom des enfants

4B Rue des fabriques Fellering Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 13:00:00

fin : 2026-07-25 14:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Boom des enfants — samedi 25 juillet, 13h30 à 14h30 Au cœur du Siebach Hof Fest, on ouvre le dancefloor aux plus petits ! Une boom festive et bienveillante d’une heure, pensée pour les enfants jusqu’à 12 ans, dans une ambiance et à un volume adaptés. Entrée libre pour les enfants, accompagnés d’un adulte muni du Pass Parent (10€, donnant accès à l’intégralité du festival jusqu’à 3h du matin). Un beau moment à partager en famille au pied du château d’eau du Parc de Wesserling.

Boom des enfants — samedi 25 juillet, 13h30 à 14h30

Au cœur du Siebach Hof Fest, on ouvre le dancefloor aux plus petits ! Une boom festive et bienveillante d’une heure, pensée pour les enfants jusqu’à 12 ans, dans une ambiance et à un volume adaptés. Entrée libre pour les enfants, accompagnés d’un adulte muni du Pass Parent (10€, donnant accès à l’intégralité du festival jusqu’à 3h du matin). Un beau moment à partager en famille au pied du château d’eau du Parc de Wesserling. .

4B Rue des fabriques Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 44 29 19 85 ludos68@icloud.com

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English :

Kids’ Party? Saturday, July 25, 1:30 p.m. 2:30 p.m. Right in the heart of the Siebach Hof Fest, we’re opening up the dance floor to the little ones! A festive and family-friendly one-hour dance party for children up to age 12, with a kid-friendly atmosphere and volume levels. Free admission for children accompanied by an adult with a Parent Pass (10€, granting access to the entire festival until 3 a.m.). A wonderful moment to share with the family at the foot of the water tower in Wesserling Park.

L’événement Boom des enfants Fellering a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin