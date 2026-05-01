Boom des kids PlanB Living Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
Boom des kids PlanB Living Chamonix Chamonix-Mont-Blanc mercredi 20 mai 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Boom des kids
PlanB Living Chamonix 196 Avenue de Courmayeur Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
ALERTE MISSION les éco-héros débarquent au PlanB !
Appel à tous les petits protecteurs de la planète ! La Boom des Kids a besoin de VOUS le mercredi 20 mai, de 14h à 17h, pour une mission très spéciale s’amuser tout en protégeant la nature !
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PlanB Living Chamonix 196 Avenue de Courmayeur Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 30 01 60 contact@planb-chamonix.com
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English :
MISSION ALERT: The eco-heroes are coming to PlanB!
Calling all little defenders of the planet! La Boom des Kids needs YOU on Wednesday, May 20, from 2:00 PM to 5:00 PM, for a very special mission: having fun while protecting nature!
L’événement Boom des kids Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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