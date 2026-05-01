Boom des kids PlanB Living Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Boom des kids

PlanB Living Chamonix 196 Avenue de Courmayeur Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

ALERTE MISSION les éco-héros débarquent au PlanB !



Appel à tous les petits protecteurs de la planète ! La Boom des Kids a besoin de VOUS le mercredi 20 mai, de 14h à 17h, pour une mission très spéciale s’amuser tout en protégeant la nature !

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PlanB Living Chamonix 196 Avenue de Courmayeur Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 30 01 60 contact@planb-chamonix.com

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English :

MISSION ALERT: The eco-heroes are coming to PlanB!



Calling all little defenders of the planet! La Boom des Kids needs YOU on Wednesday, May 20, from 2:00 PM to 5:00 PM, for a very special mission: having fun while protecting nature!

L’événement Boom des kids Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc