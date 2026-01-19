Conférence organisée par l’Association les Amis du Vieux Chamonix Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Conférence organisée par l’Association les Amis du Vieux Chamonix

Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 20:00:00

2026-05-21

Le Grand Tour au Mont-Blanc Conférence Eric Asselborn, conférencier et auteur.

English :

Le Grand Tour au Mont-Blanc Lecture: Eric Asselborn, lecturer and author.

