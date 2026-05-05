De l’univers au cristal, Musée des Cristaux, Chamonix-Mont-Blanc

De l’univers au cristal Samedi 23 mai, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 Musée des Cristaux Haute-Savoie

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:50:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:50:00+02:00

Les atomes sont les briques créatrices des cristaux. Mais d’où proviennent-ils? Comment se constituent-ils ? Venez le découvrir en compagnie d’Éric Courcier, conférencier, accompagnateur en montagne et passionné d’astronomie.

Musée des Cristaux 615 Allée Recteur Payot, 74400 Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 54 78 39 http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/ Le musée des Cristaux vous propose un voyage à travers la minéralogie du monde Réaménagé en 2021, le musée des Cristaux présente une scénographie renouvelée, consacrée à la minéralogie alpine, de France, d’Europe et à présent du Monde ! Venez découvrir des collections exceptionnelles par leur qualité, leur diversité et leur beauté. L’exposition commence le long de la chaîne des Alpes avec des pièces exceptionnelles issues des massifs alpins (France, Italie, Suisse, Autriche) et plus particulièrement du massif du Mont-Blanc. Elle propose un des plus beaux ensembles de fluorines rose-rouge, quartz fumés, axinites, sidérites, épidotes… de renommée internationale.

L’exposition se poursuit autour du monde, partant des mines et carrières françaises, elle vous emmène à la découverte des pièces les plus emblématiques des cinq continents : azurites de Chessy-les-Mines, aigues-marines du Pakistan, pyrites péruviennes, dioptases congolaises et opales australiennes…

Nouveauté : Le Trésor Or, argent, cuivre … Saphirs, rubis, émeraudes… Topazes, aigues-marines, grenats… Métaux nobles, pierres précieuses et pierres fines, brutes ou taillées, vous attendent dans le Trésor du musée des Cristaux. Entrée libre

Nuit européenne des musées

©Ministère de la Culture