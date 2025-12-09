Informations pratiques

Replonges

Boom Halloween

Salle des fêtes Replonges Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17 20:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Jeux (château gonflable, pêche aux canards…), défilé, restaurtion sur place.

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Salle des fêtes Replonges 01750 Ain Auvergne-Rhône-Alpes areppreplonges@yahoo.fr

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English :

Games (bouncy castle, duck fishing…), parade, on-site catering.

L’événement Boom Halloween Replonges a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux