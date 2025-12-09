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AGENDA · Replonges

Boom Halloween Replonges

samedi 17 octobre 2026 · Replonges

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
01750 Replonges
Département
Ain
Tarif
5 5 5

Replonges

Boom Halloween

Salle des fêtes Replonges Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17 20:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Jeux (château gonflable, pêche aux canards…), défilé, restaurtion sur place.
  .

Salle des fêtes Replonges 01750 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   areppreplonges@yahoo.fr

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English :

Games (bouncy castle, duck fishing…), parade, on-site catering.

L’événement Boom Halloween Replonges a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

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