AGENDA · Replonges
Boom Halloween Replonges
samedi 17 octobre 2026 · Replonges
Informations pratiques
Replonges
Boom Halloween
Salle des fêtes Replonges Ain
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17 20:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Jeux (château gonflable, pêche aux canards…), défilé, restaurtion sur place.
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Salle des fêtes Replonges 01750 Ain Auvergne-Rhône-Alpes areppreplonges@yahoo.fr
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English :
Games (bouncy castle, duck fishing…), parade, on-site catering.
L’événement Boom Halloween Replonges a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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