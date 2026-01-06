Rassemblement de chorales Salle polyvalente Replonges

Informations pratiques

Replonges

Rassemblement de chorales

Salle polyvalente Rue Janin Replonges Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 15:00:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Plusieurs chorales présentent leur répertoire.

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Salle polyvalente Rue Janin Replonges 01750 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 25 08 65 choeurdelaloeze@orange.fr

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English :

Several choirs present their repertoire.

L’événement Rassemblement de chorales Replonges a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux