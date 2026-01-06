AGENDA · Replonges
Rassemblement de chorales Salle polyvalente Replonges
dimanche 22 novembre 2026 · Salle polyvalente · Replonges
Informations pratiques
Replonges
Rassemblement de chorales
Salle polyvalente Rue Janin Replonges Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 15:00:00
fin : 2026-11-22 18:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Plusieurs chorales présentent leur répertoire.
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Salle polyvalente Rue Janin Replonges 01750 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 25 08 65 choeurdelaloeze@orange.fr
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English :
Several choirs present their repertoire.
L’événement Rassemblement de chorales Replonges a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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