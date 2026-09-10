BOOMER STUDIO 55 Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

BOOMER

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-24

On a appelé ce spectacle BOOMER car nos enfants nous appellent BOOMER…

Venez vivre avec nous un voyage drôle et nostalgique au cœur des années 80-90, une époque où on survivait sans Wi-Fi et où on rembobinait les cassettes au Bic.

Entre tubes cultes, objets mythiques et phrases que seuls les vrais savent, Boomer ! raconte avec humour et autodérision la génération qui a grandi entre le Minitel et Internet, entre Goldorak et la Game Boy, entre les VHS et les premiers téléphones portables… gros comme des briques.

Un spectacle drôle, tendre et rythmé…mais surtout terriblement actuel. Parce qu’au fond, le boomer, c’est peut-être un peu chacun de nous. 26 .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie hello@studio-55.fr

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English :

We named this show BOOMER because our kids call us BOOMER…

L’événement BOOMER Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE