Booste ta recherche d’emploi, Apec, Paris

Informations pratiques

Booste ta recherche d’emploi 23 septembre – 3 décembre Apec Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T12:00:00+02:00 – 2026-09-23T13:00:00+02:00

Fin : 2026-12-03T12:00:00+01:00 – 2026-12-03T13:00:00+01:00

L’Apec propose 4 webinaires pour développer les compétences indispensables pour réussir ton insertion professionnelle.

Animés par les consultant·es de l’Apec, ces sessions d’une heure te permettront d’obtenir des conseils concrets, des méthodes efficaces et des outils directement applicables à ta recherche d’emploi.

Au programme

– Mercredi 23 septembre, de 13h à 14h, « Questions pièges en entretien » : apprends à anticiper les questions les plus déstabilisantes et à y répondre avec assurance.

– Jeudi 1er octobre, de 13h à 14h, « Explorer votre marché » : identifie les opportunités, comprends les attentes des recruteurs et cible efficacement les entreprises qui recrutent.

– Mercredi 18 novembre, de 13h à 14h, « Faire de l’IA un outil de sa recherche d’emploi » : découvre comment utiliser l’intelligence artificielle pour optimiser votre CV, préparer tes entretiens et gagner en efficacité dans tes candidatures.

– Jeudi 3 décembre, de 13h à 14h, « Maîtrisez l’art du pitch et des entretiens réussis » : construis un discours percutant, valorise ton parcours et fais la différence face aux recruteurs.

Apec 55 rue d’Amsterdam 75008 Paris Paris 75009 Quartier de l’Europe Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://event.apec.fr/fr/webinaires-etudiante-ou-jeune-diplomee-boostez-votre-recherche-demploi/sinscrire »}] https://event.apec.fr/fr/webinaires-etudiante-ou-jeune-diplomee-boostez-votre-recherche-demploi/sinscrire

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