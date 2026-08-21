Bordeaux accueille ses étudiants 2026, Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Bordeaux accueille ses étudiants 2026 Samedi 3 octobre, 10h00 Bordeaux Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00

Samedi 3 octobre, viens découvrir les bons plans et la vie culturelle de Bordeaux avec d’autres étudiants. C’est gratuit, sur inscription.

1.Opéra National de Bordeaux

Place de la comédie

10h-13h – Cérémonie d’ouverture :

Petit-déjeuner offert

Grand Forum étudiant : le rendez-vous incontournable pour s’informer et découvrir tous les bons plans étudiants (transport, mobilité, santé, loisirs, culture, vie nocturne…).

Représentation de la classe de ballet

14h00, en anglais et 15h, en français – Visite guidée exclusive des salles et des coulisses de l’Opéra.

2. Bassins des Lumières

Impasse Brown de Colstoun

13h30 et 17h30 – Visite libre de l’exposition « Planète préhistorique : Dinosaures, l’expérience immersive ». Exploration du monde préhistorique à travers des images captivantes.

3. CAPC musée d’art contemporain

7 rue Ferrère

15h – Visite libre de l’entrepôt et de l’exposition « Blackground, murmures des mornes ». L’exposition interroge les héritages de la colonisation à travers le regard d’une cinquantaine d’artistes.

4. Cap sciences

20 Quai de Bacalan

16h-17h30 (départ toutes les 15 minutes) – Visite libre de l’exposition « Crotte, que fait mon microbiote ? ». Exposition inspirée du best-seller « Le Charme discret de l’intestin » de Giulia et Jill Enders, paru en 2015.

5. Conservatoire de Bordeaux – Jacques Thibaud

22 Quai Sainte Croix

14h-15h30 – Découverte immersive des enseignements de musique, de danse et de théâtre.

6. FAB Festival international des Arts de Bordeaux

Place Renaudel

14h30 – Représentation théâtrale « L’Odyssée d’Homère » de la compagnie Bravache. Adaptation théâtrale du récit d’Homère.

Jardin Public

16h – Visite guidée de l’exposition photographique « La nature des équilibres » de Sylvain Gouraud. Exploration des liens entre agriculture, environnement et transformation de nos territoires.

Place Marie de Gournay

18h – Spectacle de danse « Crossing » de Studio 8. Création chorégraphique inspirée de la géométrie islamique qui joue sur la symétrie, l’éloignement et la désorganisation.

7. Flèche Saint-Michel

Place Meynard

10h-18h (plusieurs départs) – Visite libre de la Flèche Saint-Michel. Vue imprenable sur la ville au sommet du 4e clocher de France. 230 marches, escalier étroit.

8. FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA

5 parvis Corto Maltese

16h – Visite partagée de l’exposition « Blackground : murmures des mornes » qui interroge les héritages de la colonisation de notre société. Temps d’échanges, de découvertes et une activité surprise.

9. Garage Moderne

1 rue des étrangers

16h-22h – Soirée Wakili. Performances de jeunes, concert d’artistes locaux, scène ouverte, vide-dressing et jeux de société. Organisé par le collectif solidaire MNA 33.

10. La Cité du Vin

134 Quai de Bacalan

14h et 15h – Visite libre de l’exposition permanente. Découverte des différentes facettes du vin à travers les siècles et les continents.

11. Musée d’Aquitaine

20 Cours Pasteur

14h – Visite guidée de l’exposition « Mythologie romaine : féministe ? ». Jupiter, Hercule, Pâris sont autant de héros que compte la mythologie romaine. Mais qu’en est-il des héroïnes ?

12. Musée des Arts Décoratifs et du Design

39 rue Bouffard

14h30 – Visite commentée de l’exposition « Du contenant au contenu ». Qu’est-ce qu’un contenant ? Comment le voir, comment le comprendre ?

16h30 – Visite commentée du musée « Le MADD en 1h ». Parcours entre la collection permanente et l’exposition temporaire.

13. Musée des Beaux-Arts

20 Cours d’Albret

11h – Atelier dessin autour des œuvres du musée.

14h30 – Présentation d’œuvre. L’histoire de Bordeaux à travers l’une des œuvres emblématiques de Pierre Lacour « Vue d’une partie du port et des quais de Bordeaux dits des Chartrons et de Bacalan ».

14. Parcours Street art

Rue de la Rousselle à l’intersection avec le Cours Victor Hugo

14h30 – Visite commentée sur le street art à Bordeaux. Découverte d’œuvres cachées et d’artistes de la scène locale. Organisé par l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole.

15. Salle des fêtes du Grand Parc

39 Cours de Luze

19h30 – Soirée musicale « Sound Rising ». Groupe La Phaze (électro, punk et dub), Speaker Louis (DJ set Drum&Bass) et le groupe King Kong Blues (rythmiques et gimmicks vitaminés).

A noter :

Samedi 3 octobre, c’est aussi la Nuit des Bibliothèques dans les bibliothèques Capucins/Saint-Michel, Mériadeck et Pierre Veilletet et au Point bibli Brazza. Programme sur bibliotheque.bordeaux.fr.

Conditions de participation

Sur réservation : resa-etudiants.bordeaux.fr (ouverture de la plateforme le lundi 31 août à 10h)

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Le 3 octobre 2026, à l’occasion de Bordeaux accueille ses étudiants de nombreuses structures culturelles municipales et privées ouvrent gratuitement leurs portes pour des visites exclusives.

Samuel Charlès – Ville de Bordeaux