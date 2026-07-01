Bordeaux Open Air – Parc Bordelais – 13.09, Parc Bordelais, Bordeaux
dimanche 13 septembre 2026 · Parc Bordelais · Bordeaux
Informations pratiques
Bordeaux Open Air – Parc Bordelais – 13.09 Dimanche 13 septembre, 14h00 Parc Bordelais Gironde
Entrée libre – Notre équipe vous proposera de soutenir le festival avec une participation libre. Nos événements restent entièrement gratuits si vous le souhaitez. Notre conseil : réglez le prix d’une pinte à l’entrée, votre karma vous le rendra ❤
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T20:00:00+02:00
Pour se dire au revoir comme il se doit, retour dans notre bien aimé parc Bordelais! La fabuleuse Leen ouvrira la journée en douceur avant une montée en puissance vers un closing bien spicy avec le live machine de Fasme ! Une dernière date à ne pas louper pour tout fan de musiques électroniques.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬ PROGRAMMATION ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
LEEN
Coffiiz
Fasme (live)
Parc Bordelais 33200 Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine
Le dimanche 13 septembre, Bordeaux Open Air organise son dernier open air de la saison au coeur du parc Bordelais, prog spicy, électrique et toujours très dansante, classique des closing BOA. Bordeaux Open Air open air
Cédric Lagarde
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