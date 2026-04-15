Bordeaux Rive droite, du jardin botanique à la caserne Niel, Jardin botanique de Bordeaux, Bordeaux

Bordeaux Rive droite, du jardin botanique à la caserne Niel Samedi 30 mai, 10h00 Jardin botanique de Bordeaux Gironde

5€, gratuit étudiants et moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00

Ouvert au public en mai 2003 le Jardin botanique, conçu par la paysagiste Catherine Mosbach et l’architecte Françoise-Hélène Jourda, est emblématique de la Bastide. Avec les risques liés au réchauffement climatique la présence du végétal dans nos villes est perçue comme une condition nécessaire au bien-être. Elle est aussi indispensable pour maintenir au cœur même des agglomérations une diversité animale et végétale aujourd’hui menacée. La Rive droite, depuis le jardin botanique jusqu’à la caserne Niel illustre cet équilibre complexe entre le minéral et le végétal dans l’aménagement des villes.

Visite animée par l’association Pétronille et la LPO Nouvelle-Aquitaine

Samedi 30 mai à 10h (durée : 1h30)

Rdv à l’entrée du jardin botanique côté Garonne

5€, gratuit étudiants et moins de 18 ans

Réservation : www.petronille.org

Jardin botanique de Bordeaux esplanade Linné, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.petronille.org »}] [{« link »: « http://www.petronille.org »}]

Visite animée par l’association Pétronille et la LPO Nouvelle-Aquitaine visite jardin botanique

Fréderic Deval – mairie de Bordeaux