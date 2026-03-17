Bords de l’Huisne en fête

Promenade Newton Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Atelier

Venez flâner sur la promenade Newton et retrouvez les bibliothécaires de la médiathèque de l’Espal ainsi que de nombreux partenaires pour une journée au programme festif et varié qui enchantera toute la famille.

Tout public

À partir de 14h Promenade Newton

Gratuit, entrée libre .

Promenade Newton Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Bords de l’Huisne en fête Le Mans a été mis à jour le 2026-03-17 par CDT72