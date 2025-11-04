Le Mans Auto Moto Retro Centre des Expositions du Mans Le Mans

Le Mans Auto Moto Retro

Centre des Expositions du Mans 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Mans Auto Moto Rétro vous donne rendez-vous au Centre des expositions du Mans.

Changement de dates pour la 15ᵉ édition du Mans Auto Moto Rétro !

Habituellement organisé en avril, notre événement se tiendra finalement les 23 et 24 mai 2026 en raison d’un planning chargé au Centre des Expositions du Mans.

Au programme

-Bourse d’échanges

-Exposition de véhicules anciens

-Village spécial Véhicules Germaniques

Ne manquez pas cette 15ᵉ édition qui promet de belles

découvertes pour les passionnés d’autos et motos rétro !

Plus d’infos sur http://www.lemansautomotoretro.com

Notez bien la nouvelle date 23-24 mai 2026 ! .

Centre des Expositions du Mans 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 51 00

English :

Le Mans Auto Moto Rétro will meet you at the Le Mans Exhibition Centre.

German :

Le Mans Auto Moto Retro trifft sich mit Ihnen im Ausstellungszentrum von Le Mans.

Italiano :

Le Mans Auto Moto Rétro vi aspetta al Centro Esposizioni di Le Mans.

Espanol :

Le Mans Auto Moto Rétro le recibirá en el Centro de Exposiciones de Le Mans.

L’événement Le Mans Auto Moto Retro Le Mans a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Le Mans