Borges universel, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève

Borges universel Dimanche 14 juin, 18h00 Maison de Rousseau et de la Littérature

Chf 12.- / 10.- (AVS, chômeur·euse·s) / 0.- (étudiant·e·s) / pass

Chf 35.- (donne accès à tous les évènements liés à Jorge Luis Borges durant l’année 2026)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Pourtant, il n’a accédé à la reconnaissance internationale que tardivement. D’abord, peu reconnu dans son propre pays, puis de plus en plus admiré à l’étranger, Borges a progressivement conquis les lecteurs du monde entier. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des quatre éminents auteurs du XXᵉ siècle.

Dans cette conférence, Annick Louis parlera des éléments de sa littérature qui fascinent les intellectuels et captivent le grand public, en approfondissant l’héritage qu’il a légué à d’autres écrivain·es.

Intervenant·e·s

Intervenante : Annick Louis (universitaire franco-argentine)

Présentation et modération : Juan Michel

Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 310 10 28 http://m-r-l.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/maison-rousseau-et-litterature-G66DXQHTUZ/event/1603643 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/maison-rousseau-litterature/

Borges a été une figure clé de la littérature entre les années 1940 et 1960, période durant laquelle il a écrit ses textes les plus éblouissants, marquant profondément de nombreux auteurs.

DR