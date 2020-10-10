Bossa Nova Là Visitation Le Mans
Bossa Nova Là Visitation Le Mans dimanche 24 mai 2026.
Le Mans
Bossa Nova
Là Visitation 1, rue Gambetta Le Mans Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24 22:00:00
Date(s) :
2026-05-24
BOSSA NOVA
On vous attend nombreux le dimanche 24 mai (veille de jour férié ) pour une journée estival aux sonorités brésiliennes & latinos à La Visitation.
Le temps d’une journée, laisses toi porter par le rythme des sons de l’été !
LINE-UP INTERNATIONAL:
– Jaime_bermejo
– Jayxme
– Delak
– Nellzz
– Skimø
– Sothy
15H00 22H00
Danseuses, percussionnistes
Show visuel inédit au Mans
Pronto para a vibe ?
Informations importantes
• Tenue correcte exigée
• L’organisation se réserve le droit d’entrée
• Même avec une réservation de table, l’achat d’un billet reste obligatoire
• Merci de respecter le lieu ainsi que les commerçants .
Là Visitation 1, rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 73 16 59 contact@sundayvibes.fr
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English :
L’événement Bossa Nova Le Mans a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Le Mans
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