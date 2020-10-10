Bossa Nova Là Visitation Le Mans

Le Mans

Bossa Nova

Là Visitation 1, rue Gambetta Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-05-24 22:00:00

Date(s) :

2026-05-24

BOSSA NOVA

On vous attend nombreux le dimanche 24 mai (veille de jour férié ) pour une journée estival aux sonorités brésiliennes & latinos à La Visitation.

Le temps d’une journée, laisses toi porter par le rythme des sons de l’été !

LINE-UP INTERNATIONAL:

– Jaime_bermejo

– Jayxme

– Delak

– Nellzz

– Skimø

– Sothy

15H00 22H00

Danseuses, percussionnistes

Show visuel inédit au Mans

Pronto para a vibe ?

Informations importantes

• Tenue correcte exigée

• L’organisation se réserve le droit d’entrée

• Même avec une réservation de table, l’achat d’un billet reste obligatoire

• Merci de respecter le lieu ainsi que les commerçants .

Là Visitation 1, rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 73 16 59 contact@sundayvibes.fr

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English :

L’événement Bossa Nova Le Mans a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Le Mans