UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Bottière l’été Maison de quartier Accoord de la Bottière Nantes

jeudi 16 juillet 2026 · Maison de quartier Accoord de la Bottière · Nantes

Bottière l’été Maison de quartier Accoord de la Bottière Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Maison de quartier Accoord de la Bottière
Adresse
147 route de Sainte-Luce - Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 15:00 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Bottière et les partenaires du quartierLectures sous toutes leurs formes.Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin

Maison de quartier Accoord de la Bottière Nantes 44300


Afficher la carte du lieu Maison de quartier Accoord de la Bottière et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)