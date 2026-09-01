BOUCLE PATRIMONIALE DU CANAL DU MIDI BÉZIERS Colombiers

Informations pratiques

Colombiers

BOUCLE PATRIMONIALE DU CANAL DU MIDI BÉZIERS

Route de l’Oppidum Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des animations autour du 30ᵉ anniversaire de l’inscription du Canal au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Départ de la Maison du Malpas à Colombiers

Enfourchez votre vélo pour une balade originale à la découverte du Canal du Midi et du patrimoine biterrois !

Dans le cadre des animations autour du 30ᵉ anniversaire de l’inscription du Canal au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Départ de la Maison du Malpas à Colombiers

Enfourchez votre vélo pour une balade originale à la découverte du Canal du Midi et du patrimoine biterrois !

Depuis la Maison du Malpas, cette boucle d’environ 18 km vous emmène en direction de Béziers et des rives de l’Orb, au fil d’un itinéraire mêlant patrimoine, nature et paysages emblématiques du territoire.

Accompagnés par les commentaires passionnants de Pierre-Paul Riquet en personne, vous découvrirez les ouvrages du Canal du Midi et comprendrez mieux l’histoire de cette extraordinaire réalisation, tout en profitant d’une agréable randonnée à vélo.

Durée environ 2h30

Distance environ 18 km

Niveau accessible

Départ 14h ou 14h30

Âge minimum 12 ans

VTT prêté gratuitement sur réservation, casque fourni. Il suffit de préciser la taille du cycliste lors de l’inscription.

Une expérience idéale pour allier découverte du patrimoine, activité de plein air et plaisir de pédaler, en famille ou entre amis.

Inscription gratuite places limitées à 12 personnes par groupe. .

Route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the events celebrating the 30th anniversary of the Canal’s inscription on the UNESCO World Heritage List.

Departure from the Maison du Malpas in Colombiers

Hop on your bike for a unique ride to explore the Canal du Midi and Béziers’ heritage!

L’événement BOUCLE PATRIMONIALE DU CANAL DU MIDI BÉZIERS Colombiers a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT LA DOMITIENNE