MALPAS EN SCÈNE UN OUVRAGE DE DAMES Colombiers

Informations pratiques

Colombiers

MALPAS EN SCÈNE UN OUVRAGE DE DAMES

Route de l’Oppidum Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Une comédie grinçante, drôle… et délicieusement macabre !

Le Malpas se met en scène avec la compagnie SERSAU pour une soirée théâtrale placée sous le signe de l’humour noir et de la revanche !

Dans Un Ouvrage de Dames , de Jean-Claude Danaud, trois femmes que tout semble opposer vont unir leurs forces autour d’un projet pour le moins inattendu…

Une comédie grinçante, drôle… et délicieusement macabre !

Le Malpas se met en scène avec la compagnie SERSAU pour une soirée théâtrale placée sous le signe de l’humour noir et de la revanche !

Dans Un Ouvrage de Dames , de Jean-Claude Danaud, trois femmes que tout semble opposer vont unir leurs forces autour d’un projet pour le moins inattendu…

Une veuve autoritaire, une femme au foyer naïve et à bout de nerfs, et une bigote qui ne rêve que du grand amour ce trio haut en couleur va mettre tout son cœur à l’ouvrage pour… tricoter sa revanche contre les hommes !

Entre situations cocasses, répliques piquantes et humour macabre, cette comédie propose un regard décalé et mordant sur les relations entre les femmes et les hommes.

Avec son texte savoureux, son rythme et ses personnages hauts en couleur, Un Ouvrage de Dames promet un moment de théâtre à la fois drôle, caustique et surprenant, dans l’écrin du site du Malpas. .

Route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie

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English : MALPAS EN SCÈNE UN OUVRAGE DE DAMES

A biting, funny… and delightfully macabre comedy!

Le Malpas takes the stage with the SERSAU theater company for an evening of theater filled with dark humor and revenge!

In %AB Un Ouvrage de Dames %BB, by Jean-Claude Danaud, three women who seem to have nothing in common join forces around a project that is, to say the least, unexpected…

L’événement MALPAS EN SCÈNE UN OUVRAGE DE DAMES Colombiers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT LA DOMITIENNE