Boucs ! – Concert – Festival Aux heures d’été Jardin des douves du Château Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 20:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public, Personne en situation de handicap

Concert – Post folk occitan Boucs ! signe l’union sacrée de trois artistes charismatiques pour une création où se mêlent les cultures méditerranéenne et occitane, les musiques traditionnelles et les musiques alternatives contemporaines autour des textes poétiques du chanteur marseillais Sam Karpienia. À la croisée du rock, du blues, de la musique traditionnelle et de la poésie en provençal, le trio de cordes nous emporte dans un monde électrique d’une lumineuse noirceur. Ils défrichent avec sérénité ces contrées inexplorées de la musique post-folk occitane. Sam Karpienia : voix, mandole et tambourin / Nicolas Lafourest : guitare électrique / Mathieu Sourisseau : basse acoustique Durée : 1h Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec ! Gilets vibrants pour les personnes sourdes et malentendantes : Les gilets vibrants permettent de ressentir la musique par des vibrations. Ce dispositif est proposé pour ce concert et prêté gratuitement en échange d’une pièce d’identité : uniquement sur inscription à mediation@ace-nantes.fr ou au 02 51 82 38 03, dans la limite de disponibilité.

Jardin des douves du Château Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/douves-du-chateau-des-ducs-de-bretagne https://www.auxheuresete.com/



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