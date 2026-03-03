Boudoir Jam Session au Quai 21 Quai 21 Montignac-Lascaux

Boudoir Jam Session au Quai 21

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Une scène ouverte, une ambiance feutrée, et l’envie de jouer ensemble.

Viens avec ton instrument… ou utilise ceux sur place

Batterie

Guitare électrique

Basses

Amplis

Micros

Percussions

Musiciens, chanteurs, curieux ou simples amateurs de bonnes vibrations tout le monde est bienvenu

On jamme, on partage, on improvise… et on voit où la musique nous mène. .

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 04 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boudoir Jam Session au Quai 21

L’événement Boudoir Jam Session au Quai 21 Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère