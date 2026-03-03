Boudoir Jam Session au Quai 21 Quai 21 Montignac-Lascaux
Boudoir Jam Session au Quai 21
Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux Dordogne
Gratuit
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Une scène ouverte, une ambiance feutrée, et l’envie de jouer ensemble.
Viens avec ton instrument… ou utilise ceux sur place
Batterie
Guitare électrique
Basses
Amplis
Micros
Percussions
Musiciens, chanteurs, curieux ou simples amateurs de bonnes vibrations tout le monde est bienvenu
On jamme, on partage, on improvise… et on voit où la musique nous mène. .
English : Boudoir Jam Session au Quai 21
