Bouge ton boulon #1 cabaret mobile Eden Café La Chapelle-Neuve

La Chapelle-Neuve

Bouge ton boulon #1 cabaret mobile

Eden Café 24 rue principale La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Vendredi 8 à partir de 19h gratuit concert + entresorts boulonnesques

Venez prendre l’apéro avec la Famille Boulonne et son invité Mr Toulemonde qui vous ferons danser et chanter avec son Cabaret Mobile

Vous pourrez profiter des animations proposées par la Famille Boulonne.

Soirée Guinchage et amusement garantie !!!

Organisation Zik Boulon. .

Eden Café 24 rue principale La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Bouge ton boulon #1 cabaret mobile La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAUD Communauté