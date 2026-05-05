Bouge ton boulon #1 cabaret mobile Eden Café La Chapelle-Neuve
Bouge ton boulon #1 cabaret mobile Eden Café La Chapelle-Neuve vendredi 8 mai 2026.
La Chapelle-Neuve
Bouge ton boulon #1 cabaret mobile
Eden Café 24 rue principale La Chapelle-Neuve Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Vendredi 8 à partir de 19h gratuit concert + entresorts boulonnesques
Venez prendre l’apéro avec la Famille Boulonne et son invité Mr Toulemonde qui vous ferons danser et chanter avec son Cabaret Mobile
Vous pourrez profiter des animations proposées par la Famille Boulonne.
Soirée Guinchage et amusement garantie !!!
Organisation Zik Boulon. .
Eden Café 24 rue principale La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bouge ton boulon #1 cabaret mobile La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAUD Communauté
À voir aussi à La Chapelle-Neuve (Morbihan)
- Le Cosy médiathèque février Le Cosy La Chapelle-Neuve 5 mai 2026
- Trail des Mousses La Chapelle-Neuve 5 juin 2026