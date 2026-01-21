Le Cosy médiathèque février Le Cosy La Chapelle-Neuve
Le Cosy médiathèque février Le Cosy La Chapelle-Neuve mardi 3 février 2026.
Le Cosy 22 rue Principale La Chapelle-Neuve Morbihan
Début : 2026-02-03
fin : 2026-03-26
2026-02-03
• Mardi 3 à 8h45 randonnée pédestre, 2 circuits 5 et 11km
• Samedi 7 à 11h atelier bricolage boucles d’oreille en wax, ado/adulte
• Mercredi 18 à 14h30 jeux de société, tout public
• Jeudi 19 à 14h loup garou, dès 10 ans
• Samedi 21 à 10h15 initiation musicale avec Fred
• Mercredi 25 à 14h30 porte-clé en crocodile, dès 8 ans
• Jeudi 26 à 14h30 loto intergénérationnel, tout public
Ateliers gratuits sur inscription. Réservation au Cosy. .
Le Cosy 22 rue Principale La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 21 26 00 01
