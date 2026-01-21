Le Cosy médiathèque février Le Cosy La Chapelle-Neuve

Le Cosy médiathèque février

Le Cosy 22 rue Principale La Chapelle-Neuve Morbihan

Début : 2026-02-03

fin : 2026-03-26

• Mardi 3 à 8h45 randonnée pédestre, 2 circuits 5 et 11km

• Samedi 7 à 11h atelier bricolage boucles d’oreille en wax, ado/adulte

• Mercredi 18 à 14h30 jeux de société, tout public

• Jeudi 19 à 14h loup garou, dès 10 ans

• Samedi 21 à 10h15 initiation musicale avec Fred

• Mercredi 25 à 14h30 porte-clé en crocodile, dès 8 ans

• Jeudi 26 à 14h30 loto intergénérationnel, tout public

Ateliers gratuits sur inscription. Réservation au Cosy. .

