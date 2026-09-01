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AGENDA · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Bougeothèque à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

vendredi 11 septembre 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Bougeothèque à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Ville
12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Bougeothèque

29 La Salle Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25

Un espace de motricité pour les 0-6ans avec Ludo’Marmots !
Rendez-vous au dojo à 9h30.   .

29 La Salle Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23  ludomarmots@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A motor skills area for 0-6 year olds with Ludo’Marmots!

L’événement Bougeothèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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