Bougeothèque à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Bougeothèque

29 La Salle Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25

Un espace de motricité pour les 0-6ans avec Ludo’Marmots !

Rendez-vous au dojo à 9h30. .

29 La Salle Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com

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English :

A motor skills area for 0-6 year olds with Ludo’Marmots!

L’événement Bougeothèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)