Bougeothèque à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
vendredi 11 septembre 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Bougeothèque
29 La Salle Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25
Un espace de motricité pour les 0-6ans avec Ludo’Marmots !
Rendez-vous au dojo à 9h30. .
29 La Salle Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com
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English :
A motor skills area for 0-6 year olds with Ludo’Marmots!
L’événement Bougeothèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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