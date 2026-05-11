Boum des Kids spéciale Fête des Mères Taproom Aerofab Nantes
Boum des Kids spéciale Fête des Mères Taproom Aerofab Nantes dimanche 31 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 14:00 –
Gratuit : oui En famille
On va danser, s’amuser, se maquiller, et c’est pour les petits et les grands !! ???? Ouverture dès 12h avec menu enfant spécial pour le déjeuner ???? Boum des Kids dès 14h avec Dj Viril-E aux platines, stand maquillage & goûter (1 sirop + 1 pâtisserie, 5€ par enfant) ! ????_entrée gratuite !????_14h????_Taproom_Aerofab, 21 quai des Antilles, Nantes
Taproom Aerofab Nantes 44200
https://www.instagram.com/taproomaerofab/
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