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Boum des Kids spéciale Fête des Mères Taproom Aerofab Nantes

Boum des Kids spéciale Fête des Mères Taproom Aerofab Nantes

Boum des Kids spéciale Fête des Mères Taproom Aerofab Nantes dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Taproom Aerofab

Adresse : 21 quai des Antilles

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 14:00 –
Gratuit : oui  En famille 

On va danser, s’amuser, se maquiller, et c’est pour les petits et les grands !! ???? Ouverture dès 12h avec menu enfant spécial pour le déjeuner ???? Boum des Kids dès 14h avec Dj Viril-E aux platines, stand maquillage & goûter (1 sirop + 1 pâtisserie, 5€ par enfant) ! ????_entrée gratuite !????_14h????_Taproom_Aerofab, 21 quai des Antilles, Nantes

Taproom Aerofab Nantes 44200
https://www.instagram.com/taproomaerofab/


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