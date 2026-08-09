Bouquine club Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Paul-Émile Victor · Availles-en-Châtellerault
Informations pratiques
Availles-en-Châtellerault
Bouquine club
Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
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Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 35 73 mediatheque.availles@grand-chatellerault.fr
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English : Bouquine club
L’événement Bouquine club Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne