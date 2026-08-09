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AGENDA · Availles-en-Châtellerault

Bouquine club Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Paul-Émile Victor · Availles-en-Châtellerault

Bouquine club Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Paul-Émile Victor
Adresse
4 rue Tiers Colas
Ville
86210 Availles-en-Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Availles-en-Châtellerault

Bouquine club

Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :
2026-10-03

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Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 35 73  mediatheque.availles@grand-chatellerault.fr

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English : Bouquine club

L’événement Bouquine club Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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