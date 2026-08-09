Bouquine club Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault

Informations pratiques

Availles-en-Châtellerault

Bouquine club

Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

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Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 35 73 mediatheque.availles@grand-chatellerault.fr

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English : Bouquine club

L’événement Bouquine club Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne