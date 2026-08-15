Rebuts et merveilles exposition Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault

Informations pratiques

Availles-en-Châtellerault

Rebuts et merveilles exposition

Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-21 18:30:00

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-21 2026-10-24 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-31 2026-11-03 2026-11-04 2026-11-07 2026-11-10 2026-11-11 2026-11-14 2026-11-17 2026-11-18 2026-11-21 2026-11-24 2026-11-25

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Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 35 73 mediatheque.availles@grand-chatellerault.fr

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English : Rebuts et merveilles exposition

L’événement Rebuts et merveilles exposition Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne