Bouquins, une heure pour tout savoir sur la Littérature, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon

Bouquins, une heure pour tout savoir sur la Littérature 4 – 25 juillet Salle Van Gogh • Le Petit Louvre Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:15:00+02:00

Fin : 2026-07-25T21:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:15:00+02:00

Qu’est-ce que la littérature au juste ? L’art des beaux textes ? Un patrimoine à sauver ? Ou au contraire une institution dépassée ?

Pourquoi certains livres qui nous ennuient tant sont-ils reconnus comme des chefs-d’œuvre ? Pourquoi les textes de Victor Hugo sont-ils considérés comme littéraires, mais pas la notice de montage d’une étagère suédoise ?

Pour répondre à ces questions, Pierre Emonot s’est donné le défi de condenser en une heure des centaines d’années d’histoire de la littérature, de l’Antiquité jusqu’à notre époque. En professeur passionné et amusant, il nous initie aux auteurs marquants de notre patrimoine.

Venez découvrir pourquoi Jean-Jacques Rousseau déteste les fables de La Fontaine, pourquoi Germinal porte ce titre, ou comment Madame de Lafayette a révolutionné l’art du roman. Et bien plus !

Un seul-en-scène érudit et plein d’humour, qui laisse place aux traits d’esprit et aux beaux textes. Que vous aimiez la littérature, qu’elle vous intrigue ou que vous en ayez peur, Pierre Emonot saura vous donner le goût d’ouvrir un livre.

Le Progrès : « Attention : talent ! »

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Salle Van Gogh • Le Petit Louvre 23 rue Saint-Agricol – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Succès du Festival d’Avignon 2025 : une exploration érudite et pleine d’humour de la grande histoire de la Littérature

Matthieu Jeanneau