Informations pratiques

Saint-Andiol

Bourse Auto Moto Cyclo 18ème édition

Dimanche 6 septembre 2026 de 6h à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 06:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

18ème édition de la Bourse Auto Moto Cyclo

18ème Édition de la Bourse Auto Moto Cyclo ! ✨

Avis aux passionnés de mécanique vintage, collectionneurs et curieux Les Amoureux du Vintage vous donnent rendez-vous pour leur grand événement de la rentrée !

Venez chiner, échanger, admirer de magnifiques véhicules d’époque ou tout simplement passer un moment convivial en famille ou entre amis.



Au programme de la journée

️ Bourse d’échange vintage Pièces rares, accessoires et pépites rétro.



️ Exposition Auto, Moto & Cyclo Des belles anciennes aux cyclos mythiques.



️ Balades Sur inscription



Buvette & Restauration De quoi vous régaler sur place toute la journée.



⏰ Horaire À partir de 6h00



Lieu Parc du château RN7 — St-Andiol (13670)



Renseignements & Inscriptions 06.70.62.17.28 .

Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 62 17 28

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English :

18th Edition of the Auto Moto Cyclo Fair

L’événement Bourse Auto Moto Cyclo 18ème édition Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence