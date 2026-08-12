Bourse Auto Moto Cyclo 18ème édition Saint-Andiol
dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Andiol
Informations pratiques
Saint-Andiol
Bourse Auto Moto Cyclo 18ème édition
Dimanche 6 septembre 2026 de 6h à 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
18ème édition de la Bourse Auto Moto Cyclo
18ème Édition de la Bourse Auto Moto Cyclo ! ✨
Avis aux passionnés de mécanique vintage, collectionneurs et curieux Les Amoureux du Vintage vous donnent rendez-vous pour leur grand événement de la rentrée !
Venez chiner, échanger, admirer de magnifiques véhicules d’époque ou tout simplement passer un moment convivial en famille ou entre amis.
Au programme de la journée
️ Bourse d’échange vintage Pièces rares, accessoires et pépites rétro.
️ Exposition Auto, Moto & Cyclo Des belles anciennes aux cyclos mythiques.
️ Balades Sur inscription
Buvette & Restauration De quoi vous régaler sur place toute la journée.
⏰ Horaire À partir de 6h00
Lieu Parc du château RN7 — St-Andiol (13670)
Renseignements & Inscriptions 06.70.62.17.28 .
Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 62 17 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
18th Edition of the Auto Moto Cyclo Fair
L’événement Bourse Auto Moto Cyclo 18ème édition Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône)
- Loto du club taurin 22 août Parc du Château Saint-Andiol 22 août 2026
- Forum des associations Saint-Andiol 5 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Andiol 19 septembre 2026
- Vide-greniers A.P.E. Saint-Andiol 27 septembre 2026